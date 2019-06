Ceinture de sécurité chauffante

La ceinture de sécurité est l’un des équipements qui a le plus contribué à sauver la vie des automobilistes. Et pourtant, nombreux sont ceux qui ne la portent pas encore. En Chine, ils sont à peine 2% à la boucler. Comment convaincre ? Une solution est de donner davantage de fonctionnalités à la ceinture pour inciter les gens à la porter. En créant une ceinture chauffante, par exemple, comme pour le siège ou le volant. Idéal… pour les pays froids. Pour amadouer les autres, on travaille aussi sur des matériaux plus confortables, et sur des ceintures qui intègrent de petits airbags.