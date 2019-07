La place des Bouvreuils

Rebaptisée square Eddy Merckx depuis quelques semaines seulement, la place des Bouvreuils a littéralement vu grandir « le Cannibale ». Dans les années 50, entouré de ses parents Jules et Jenny, son frère Michel et sa sœur Micheline, le jeune ket (qui est né à Meensel-Kiezegem, une commune du Brabant flamand) mouline déjà pas mal dans le quartier, que ce soit pour son plaisir ou pour aider son épicier de père à la livraison. De quoi lui permettre d’empocher quelques pourboires et s’offrir, dès ses 12 ans, son premier vélo de course.