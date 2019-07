Alors qu’Armstrong, sans tricher, celui-là, a marché sur la lune le 21 juillet 1969, c’est aussi pour la Belgique un grand moment que celui d’assister au triomphe d’un coureur belge sur le Tour. Car le dernier succès de l’un des nôtres remontait à trente ans, avec la victoire de Romain Maës. À l’époque, il n’y avait pas un titre de presse pour ne pas tomber dans le dithyrambe, l’admiration, l’impression d’assister à un phénomène. « Rien n’est comparable à rien, et il n’y aura jamais qu’un seul Eddy Merckx dans l’histoire du sport cycliste… » écrivit Jacques Goddet, s’agissant de conter ou de commenter ce qu’on a appelé l’exploit de Mourenx.

Merckx le tyran, Merckx le rouleur

Pendant trois semaines, Merckx s’est multiplié sur ce Tour, en portant le combat sur tous les terrains. « Il n’est plus un, il est multiple, lit-on dans l’Equipe. Il y a le Merckx, celui qui s’empare du maillot jaune, devant les siens, dans le contre-la-montre par équipes de Woluwe-Saint-Pierre ; il y a Merckx le tyran, celui qui anéantit tous ses rivaux dans le Ballon d’Alsace ; Merckx le rouleur, qui confirme sa maîtrise dans le contre-la-montre de Divonne… »

Sur ce Tour, Merckx a tout raflé, maillot jaune, maillot vert, meilleur grimpeur et classement par équipes. Et il reste dans les annales cette incroyable étape entre Luchon et Mourenx. Avec, à la clé, un raid solitaire de 140 km via le Soulor et l’Aubisque. « Cette étape, j’en rêvais pour y marquer mon empreinte, disait Eddy à l’époque. Mais je n’avais pas prévu d’y attaquer, sauf, bien entendu, si je me trouvais en bonne position pour le faire. »

À la poursuite de son équipier

Ainsi débuta l’aventure de cette 17e étape qui passait par le Peyresourde, l’Aspin, le Tourmalet, le Soulor et l’Aubisque. Après l’Aspin, Merckx, en jaune depuis la 6e étape, avait demandé à son équipe d’imprimer un rythme infernal. Son équipier Martin Van den Bossche prit l’initiative dans le Tourmalet, pour obliger les autres formations à prendre la course en main. C’est pourtant Merckx qui se lança à sa poursuite et qui passa en tête du Tourmalet. « J’étais contrarié, expliquera plus tard Eddy. Van den Bossche m’avait annoncé la veille qu’il avait signé pour Molteni et je n’avais pas apprécié le fait qu’il ne m’en avait pas parlé avant. » Pour Merckx, ce fut l’occasion de donner une bonne leçon à son futur ex-équipier. Qu’il largua dans la descente, avant que Merckx n’en fasse qu’à sa tête, en n’obéissant pas aux injonctions de son directeur sportif Lomme Driessens, qui aurait voulu qu’il ralentisse. « J’ai fait semblant de l’écouter, souriait Eddy. Et j’ai continué à mon rythme, mais il me restait encore 140 km avant Mourenx. »

L’avance ne va cesser de croître au fil des franchissements du Soulor et de l’Aubisque et Merckx avoua avoir trouvé le temps long. « Je ne voyais pas la fin de cette étape, disait Eddy à l’époque. Il y avait d’ailleurs beaucoup de difficultés dans la dernière fraction de la course et elles me permirent de creuser l’avantage sur mes poursuivants… La fin fut dure, très dure, j’ai dû puiser au fond de ma volonté pour ne pas me relâcher. Et même si je suis arrivé épuisé, je suis heureux d’avoir réalisé une chose qui restera, je crois… » À Mourenx, Merckx venait de repousser Poulidor et Pingeon à 8 minutes, Janssen à un quart d’heure.