3 juillet 2013 - Abdication d'Albert II

Vingt ans après être monté sur le trône, Albert II a annoncé sa volonté d’abdiquer en faveur de son fils aîné et premier héritier au trône, le prince Philippe, pour raisons de santé.

«Je constate que mon âge et ma santé ne me permettent plus d’exercer ma fonction comme je le voudrais», explique-t-il à la nation lors d’une allocution. «Ce serait manquer à mes devoirs et à ma conception de la fonction royale que de vouloir me maintenir en exercice à tout prix. Je constate que le prince Philippe est bien préparé pour me succéder.»

Le 21 juillet 2013, le jour de la fête nationale, Albert II signe l’acte d’abdication, son fils Philippe prêtant serment dans la foulée.