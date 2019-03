Quinze ans après l’Unesco, le carnaval de Binche a-t-il changé ?

Qui a été aux premières loges du parcours de dossier de reconnaissance. Ce projet remonte à 2001. A l’époque, Laurent Devin est conseiller communal dans l’opposition, mais il travaille au cabinet de Rudy Demotte (PS), alors ministre de la culture de la Communauté française. «Je travaille dans la cellule du directeur de cabinet. Un jour, on frappe à la porte et une collaboratrice qui suit les matières culturelles entre. Elle suit l’Unesco et me dit qu’il y a une opportunité historique à pouvoir élever le carnaval de Binche à un rang mondial. Je réponds que pour les Binchois, c’est déjà le top mondial ! Mais elle me répond « « je suis très sérieuse. L’Unesco ouvre une reconnaissance par rapport au folklore. »»

Branle-bas de combat au cabinet Demotte, le dossier remonte vers le cabinet du ministre-président Hervé Hasquin (MR), qui convoque une réunion avec la Communauté flamande et la Communauté germanophone. L’objet : la candidature de la Belgique à cette nouvelle reconnaissance, sachant qu’il ne peut y avoir qu’une proposition par pays. «Notre force, c’est que nous en avons déjà une. Et de manière immédiate, elle tombe sous le sens. Tous se rendent compte que ce n’est pas une proposition politique, liée à une ville politiquement connotée, mais que c’est un folklore qui ne souffre d’aucune contestation. C’est tout de suite oui et c’est une des réunions interministérielles les plus courtes auxquelles j’ai assisté.»

Commence alors un travail diplomatique au sein d’une institution mondiale qui a ses propres règles et qui votera l’éligibilité du carnaval. « Un travail de préparation s’est mis en place, un dossier a été réalisé, suivis de rencontres et de réunions, dont une qui s’est déroulée dans l’aéroport d’Athènes », se souvient Laurent Devin. L’aspect folklorique, ethnographique, sociologique et culturel de la manifestation doit être expliqué et défendu. « On a dû tout expliquer, notamment des termes inconnus, inexistants au dictionnaire comme les louageurs (NDLR : les loueurs de costumes de gille). » Rien ne doit être laissé au hasard. « On a droit qu’à un seul essai. Si l’Unesco refuse la candidature, on ne peut plus revenir et retenter sa chance.»