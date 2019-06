Dans les mois suivant la mort de Michael Jackson le 25 juin 2009, son entourage et des membres de sa famille se sont retrouvés sous le feu des projecteurs. Dix ans plus tard, voici ce qu’ils sont devenus.

Ses enfants

Michael Jackson avait tout fait pour garder ses trois enfants – Michael Joseph « Prince » Jr (22 ans), Paris (21 ans) et Prince Michael II, surnommé « Blanket » (17 ans) – à l’abri des paparazzi. Il allait même jusqu’à leur faire porter des masques en public.

Depuis sa mort, les deux premiers ont commencé à apprivoiser leur notoriété et sont actifs sur les réseaux sociaux.

L’aîné a dit qu’il ne savait ni chanter ni danser, mais qu’il espérait malgré tout faire carrière dans le showbiz. Il a fondé King’s Son Productions en 2016.

Paris, elle, a posé pour plusieurs marques comme Calvin Klein et Chanel. Avec son petit ami, elle forme aussi le duo folk-rock duo « The Soundflowers ».

Elle a souffert de dépression et a tenté de se suicider en 2013. Elle a démenti cette année, peu après la diffusion d’un documentaire accusant son père d’abus sexuels sur des enfants, les rumeurs faisant état d’une nouvelle tentative de mettre fin à ses jours.

Blanket, né de mère porteuse et qui préfère maintenant être appelé « Bigi », est toujours au lycée et mène une vie discrète.

L’une de ses apparitions en public a marqué les esprits: en 2002, alors qu’il était encore tout petit, son père l’avait brièvement balancé dans le vide depuis le balcon d’un hôtel à Berlin.

Ses parents

Joe Jackson, le patriarche autoritaire et exigeant du clan Jackson, avec qui Michael avait des relations tendues, est mort le 27 juin 2018 à l’âge de 89 ans.

C’est lui qui a lancé la dynastie familiale en tant que manager des Jackson 5, et a propulsé la carrière de Michael et de Janet Jackson.

Souvent considéré comme un tyran, Joe ne figurait pas sur le testament de Michael et a échoué dans ses tentatives d’obtenir compensation.

Katherine Jackson, la mère de Michael, est aujourd’hui âgée de 89 ans. Elle a eu la garde de ses trois enfants après sa mort.

Ses frères et soeurs

L’une des soeurs de Michael, Janet, 53 ans, est elle-même une icône de la pop. Ces dernières années, elle a continué à faire des tournées et s’est investie pour des oeuvres caritatives. Elle a eu un fils en janvier 2017.

Les frères de Michael – Jackie, Tito, Marlon, Jermaine et Randy – font partie des défenseurs les plus acharnés de son héritage culturel et musical en dépit des accusations à son égard. Ils ont aussi continué à partir en tournée et à enregistrer des titres.

Ses soeurs La Toya, 63 ans, et Maureen, 69 ans, ont eu des carrières musicales mineures. La Toya a aussi participé à des émissions de télé-réalité.

Les frères et soeurs ne figuraient pas non plus sur le testament de Michael, ce qui a provoqué de nombreuses querelles juridiques, et les biens du chanteur ont été divisés entre des associations caritatives, sa mère et ses enfants.

Ses ex

Debbie Rowe, une infirmière devenue la deuxième femme de Michael en 1996, est la mère de ses deux aînés mais elle était largement absente de son vivant.

Depuis sa mort, elle s’est mise d’accord avec sa mère du chanteur pour pouvoir rendre visite aux enfants.

Lisa Marie Presley, la fille d’Elvis, avait épousé Michael en 1994. Elle a toujours nié que leur mariage soit une couverture destinée à rafistoler son image écornée par les accusations de pédophilie.

Cette musicienne, dont l’un des ex-maris est Nicolas Cage, a quatre enfants.

« Je crois vraiment qu’il m’a aimée autant qu’il pouvait aimer quiconque, et je l’aimais énormément », avait-elle écrit après sa mort.

Ses médecins

Conrad Murray, 66 ans, lui a administré un puissant antalgique, le propofol, à une dose qui a provoqué la crise cardiaque et la mort du chanteur.

Il a été condamné en 2011 après un procès hautement médiatisé. Il a été remis en liberté deux ans avant la fin de sa peine de quatre ans, pour bonne conduite.

Il a depuis maintenu son innocence mais a perdu son permis d’exercer dans plusieurs Etats, et il fait profil bas.

Arnold Klein, dermatologue et ami de Michael, est lui mort en 2015 à l’âge de 70 ans.

Le « roi du collagène » soignait la star pour son vitiligo. Des rumeurs persistantes disent qu’il a fait don de son sperme pour les deux premiers enfants de Jackson (leur mère travaillait dans sa clinique) mais n’ont jamais été confirmées.

Avocats

La famille de Jackson s’est plainte de la gestion de son héritage, confiée à l’avocat John Branca et au conseil défunt de la star, John McClain.

Ces derniers sont toutefois crédités de la transformation des centaines de millions de dollars de dettes de Michael en des biens d’une valeur de plus d’un milliard de dollars.