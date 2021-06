Janvier 2021. Michel Trigalet déballe ses cartons. Il vient de quitter les Archives d’Arlon pour prendre la tête du site de Liège. Sa dénomination officielle: chef de service des Archives de l’État à Liège. Large et long, son bureau est perpendiculaire à la fenêtre. Dans un renfoncement, un évier, vestige de ce qui se faisait régulièrement dans les bâtiments publics ou scolaires, il y a quelques dizaines d’années.

Le bureau de Michel Trigalet donne sur un couloir menant aux bureaux de son équipe d’archivistes et débouche sur une vaste salle de tri. Bernard Wilkin est l’un des membres de cette équipe. Et parmi ses multiples prérogatives, il traque les archives volées. “Je m’y suis intéressé parce que j’ai remarqué que sur des sites on voyait régulièrement des documents qui provenaient très manifestement de notre dépôt des archives de l’État à Liège, qui avaient été volés et étaient remis en vente sur internet.”

À sa prise de fonction à Liège, Michel Trigalet en fait une des priorités et s’y investit aux côtés de son collègue. “En quelques mois, des centaines et des centaines de documents ont été récupérés.” La face à peine visible de l’iceberg, en réalité.

Michel Trigalet (à gauche), le responsable des Archives de l’Etat à Liège est conscient de l’ampleur de la tâche.

En 2002 quand le système de vols et de recèle est découvert, des archivistes se lancent rapidement dans une chasse aux documents. Il faut tenter de remettre la main dessus avant qu’ils ne disparaissent chez des particuliers. Ils arpentent les foires, salons, rendez-vous des marcophiles (ces passionnés, entre autres, de cachets et de marques postaux), les salles de vente…

Aujourd’hui, ce sont les sites spécialisés et les réseaux sociaux qui sont particulièrement épiés par Bernard Wilkin et Michel Trigalet. “Internet a facilité la vente mais aussi notre travail puisque les vendeurs sont plus visibles et les ventes sont souvent accompagnées d’une liste reprenant les autres documents en possession du vendeur”, explique Bernard Wilkin.

“Lorsque nous tombons sur une personne vendant une ou plusieurs archives, nous expliquons pourquoi ces documents doivent nous être restitués et cela se passe généralement très bien.” Spontanément, des personnes se présentent aussi avec des documents, souvent suite à la lecture d’un article de presse.

Ces derniers mois, de nombreux documents volés ont été mis en vente sur internet. “Suite au confinement, les gens ont fait du tri, ils sont tombés sur ces archives qui trainaient dans des caisses. Ils les mettent en vente, sans avoir conscience de ce que c’est précisément. C’est d’ailleurs le message que nous voulons faire passer: si vous avez un doute, contactez les Archives, c’est gratuit et vous ne serez pas poursuivi. C’est important de garder une bonne relation avec le public. ”

Perquisitions et saisies par la police

Les choses peuvent aussi prendre une tournure bien différente. “On est parfois insulté, menacé… » Lorsque les traqueurs découvrent une personne possédant plusieurs centaines d’archives, une plainte peut être déposée par l’Etat belge. Une perquisition est alors opérée avec la police. Le revendeur, le collectionneur voit débarquer chez lui 2 ou 3 policiers accompagnés d’experts qui vont déterminer ce qui doit être saisi. Et souvent, les dents grincent. “Démontrer l’aspect public d’un document n’est pas facile. C’est le cachet qui indique une marque d’appartenance”, précise Michel Trigalet.

“Un document volé, c’est un document perdu pour l’ensemble du public”

Mais Bernard Wilkin peut compter sur son expérience, une véritable expertise même: “quand on est face à une série, c’est louche. A l’œil, je fais un premier tri, je classe par pile. Nous sommes gardiens de la mémoire collective, pas là pour satisfaire le plaisir égoïste de certains.”

Les traqueurs d’archives sont les grains de sable d’une machine bien rodée où se mêlent passion et argent: un document pouvant valoir plus de 1.000 euros.