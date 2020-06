De la musique douce s’échappe du baffle de cette radio, au quatrième étage du CHC MontLégia, à Liège. Dans cette aile de gériatrie aux baies vitrées et avec vue sur les travaux en contrebas, transformée en unité de revalidation post-Covid, des patients pédalent doucement pour retrouver leur tonus musculaire et soigner l’ankylose articulaire. Debout, la kinésithérapeute les aide à retrouver leur équilibre, en marchant entre deux barres parallèles. Parfois avec des obstacles (des steps) devant eux, pour les obliger à lever les jambes comme s’ils montaient les marches d’un escalier. Avec la logopède, ils doivent réapprendre à déglutir, avaler, se nourrir seul. L’ergothérapeute les aide à récupérer la motricité fine. Sans oublier le soutien de la psychologue qui, elle aussi, fait partie de cette équipe pluridisciplinaire.

Pantoufles aux pieds, et affublée d’une chemisette de l’hôpital, Josiane (de Saint-Nicolas) souffre notamment de problèmes locomoteurs et d’un essoufflement. À 71 ans, elle a encore du mal à parler, même si elle se porte beaucoup mieux. Ne souhaitant initialement pas s’exprimer, elle finira par accepter de témoigner. Pour montrer que cela n’arrive pas qu’aux autres, car chacun peut être confronté à cette maladie qu’est le coronavirus.

« Je suis restée 52 jours en réanimation et cela fait une dizaine de jours que je suis en revalidation », nous explique Josiane, assise dans sa chaise roulante. « Je ne sais pas encore bien marcher, mais je commence tout doucement à y arriver. » Avant d’être atteinte du Covid-19, Josiane ne souffrait pas de problèmes particuliers. « Je marchais, j’étais normale. Je n’étais plus active puisque je ne travaillais plus, mais je faisais tout chez moi, à la maison. Et aujourd’hui, je ne sais plus rien faire. » On devine une certaine tristesse derrière le masque de protection qu’elle porte, même si Josiane tente de rester forte. Notamment pour son mari, qui l’appellera d’ailleurs lors de sa séance de rééducation pour prendre de ses nouvelles.

« Si je suis une miraculée? Non, hein. Mon heure n’était pas encore là. »

« Oui, je reviens de loin. De très loin. Mon mari a toujours cru que je ne reviendrais pas… Si je suis une miraculée? Non, hein. Mon heure n’était pas encore là. J’espère juste que je suis sauvée. » Josiane souhaite désormais rentrer chez elle, pour être choyée par son mari et les siens. Elle sait qu’elle en a encore pour plusieurs jours de revalidation. « Le plus dur, c’est que des fois je m’ennuie un peu parce que je suis seule. Mais ça va. Je ne me souviens de rien. Mais quand on voit d’où on vient, il ne faut pas se plaindre. » Depuis quelques jours, grâce aux soins prodigués par les kinés et les ergothérapeutes, Josiane ressuscite littéralement. Elle retrouve son souffle, elle récupère du muscle, de l’équilibre. Un vrai retour d’entre les morts. Du chemin, Josiane en a encore à parcourir pour tourner la page, mais le pire est passé.

Des patients amorphes, apathiques à leur retour de réanimation

À la tête de cette unité post-Covid où se retrouvent kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède et psychologue, le Dr Laure Gillis a d’abord accueilli des patients Covid pendant un peu plus d’un mois avant de gérer ceux qui revenaient de réanimation. « On s’occupe de patients très gravement atteints, ayant beaucoup de séquelles, beaucoup de problèmes de médecine interne », souligne-t-elle. « Ce sont des patients qui ont des pathologies pulmonaires et d’autres séquelles du séjour en soins intensifs. On a des patients obèses, diabétiques, hypertendus et cardiaques. » Lorsqu’ils reviennent des soins intensifs pour intégrer l’unité de revalidation, « ils sont amorphes, apathiques », après avoir été plongés dans un coma artificiel pendant trois (longues) semaines pour certains.