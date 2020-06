Sur les routes tranquilles du Perche

Des kilomètres et des kilomètres de petites routes serpentant dans les bois et campagnes. Là où l’on prend le temps de rouler lentement, d’apprécier le paysage, de s’arrêter, souvent, pour partir à la découverte du parimoine, d’un atelier d’artisan, de la boutique d’un brocanteur.

9 boucles

Les routes tranquilles du Perche vous invitent à cette flânerie. Ce petit guide vous emmènera dans 9 boucles, 5 dans l’Orne et 4 dans les départements voisins, sur des étapes courtes, de 60 à 106 km et sur différents thèmes : Vallées et moulins, Forêts et abbayes, Manoirs et traditions… Avec des arrêts incontournables, des étapes clés. À la façon d’un Guide du routard, en relevant les endroits à ne pas manquer. Ceux où vous pourrez découvrir là un point de vue, là un manoir caché dans la végétation, là une église ou un musée.