Quand il évoque ce public toujours plus fidèle dans les salles de concert, se passant le témoin sans jamais s’essouffler, le chanteur regarde dans le vide, incrédule. L’émerveillement est intact. « Je vis un rêve éveillé », glisse-t-il, ému.Car s’il donne l’apparence d’un homme sûr de lui, Patrick Bruel est un artiste sans cesse en quête de reconnaissance, dans le doute à chacune de ses audaces. Malgré la réussite et le succès. « Rien n’est jamais acquis. Si on fait un mauvais spectacle, on le paye cash à la prochaine tournée car les gens ne reviennent plus. Pareil avec un disque. »Alors, à la manière d’un sportif de haut niveau jamais rassasié, il remet son titre en jeu au fil des années avec ce besoin impulsif de se lancer des nouveaux défis, toujours plus risqués, comme pour prouver autour de lui que son succès est légitime.Quinze minutes d’interview plus tard, les applaudissements de plus en plus vrombissants d’une salle pleine à craquer nous rappellent qu’il est bientôt l’heure. Encore quelques photos et Patrick prend congé de nous. « Le temps de me mettre dans ma bulle », sourit-il.À 20 h 14, il est prêt. Il sort de sa loge, l’air déterminé, les yeux rivés vers l’horizon, les traits de son visage se sont durcis… comme un boxeur prêt au combat. Le bruit de la foule impatiente s’intensifie. En backstage, chaque technicien est à son poste. Au pied des escaliers qui le mènent à la gigantesque scène, l’artiste respire profondément avant de porter le micro à sa bouche…