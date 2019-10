Fred Jannin, que représentent les Monty Python à vos yeux ?

« Ils me doivent tout ! Car ils ont tout pompé 20 ans avant. Ce sont en quelque sorte les spécialistes du plagiat antérieur (rire). Non, ils avaient tout fait, bien sûr. Dans mon existence, il y a un avant et un après Monty Python. »

Comment les avez-vous découverts ?

« Au travers de l’émission « Absurde, n’est-il pas », présentée par David Lachterman sur la RTB (NDLR : à partir de 1976 et consacrée à l’humour britannique) et qui proposait une compilation de leurs sketches. En plus, je me souviens que les sous-titres étaient un peu… artisanaux : avec des références à Jacques Bredael (NDLR : célèbre présentateur du JT sur la RTBF) ou au carrefour Léonard. Ca m’a tellement marqué, tellement amusé…. Il faut dire que, à cette époque, le monde était très différent. Tout était en noir et blanc, en costume… Les Monty Python ont dynamité la planète. »

On a l’habitude de résumer l’humour des Monty Python à une certaine forme d’absurdité. Vous êtes d’accord avec ça ?

« Non. En fait, c’est la rigueur dans l’absurdité, ça implique une véritable sensibilité au monde. Leur film « Le Sens de la Vie » marque définitivement le coup. Ce ne sont pas de simples humoristes, ce sont en quelque sorte des humoristes-philosophes ou des humoristes-sociologues, je ne sais pas comment on peut les appeler. »

C’est-à-dire ?

« Ils incarnent un état d’esprit. Une espèce de vocation de prendre tout ce qu’on observe pour tout tourner en moquerie, mais sans jamais donner de leçon, sans jamais se placer au-dessus de la mêlée. Ils ont un regard sur l’absurdité de l’existence. Cela ressemble à une critique de la société, mais c’est en réalité un véritable positionnement vis-à-vis de l’extérieur. Dans l’absurdité de leurs sketches, il y a une vraie logique. Ce n’est pas simplement des choses collées les unes sur les autres. »

En tant que dessinateur, on imagine que Terry Gilliam occupe une place de choix dans votre appréciation de leur style…

« Un autre grand choc de ma vie a été de découvrir que Terry Gilliam avait dessiné dans « Pilote » (NDLR : magazine hebdomadaire créé en 1959 et consacré notamment à la bande dessinée). J’ai eu un jour la chance de réunir Gilliam et Marcel Gotlieb (Gai-Luron, les Dingodossiers, la Rubrique-à-brac,…). Le premier était en quelque sorte le fils spirituel de Harvey Kurtzmans, fondateur de MAD (NDLR : magazine satirique américain fondé en 1952), tandis que le second était un peu le fils spirituel de René Goscinny, lequel avait justement fondé « Pilote » à son retour des USA. Or, ces deux pères spirituels se sont sentis trahis : Goscinny quand il a vu Gotlieb participer à Fluide Glacial et l’Echo des Savanes ; Kurtzman quand il a découvert le Flying Circus des Monty Python. »

Vous souvenez-vous d’un sketch en particulier ?

« Oh oui, certainement celui du Gumby se rendant chez le spécialiste des cerveaux (NDLR : du nom d’un personnage de dessin animé absurde créé en 1955 ; les Monty Python ont repris et popularisé ce personnage, notamment via le sketch en question). Marcel Gotlieb venait chez moi pour regarder l’émission, car elle ne passait pas en France. Il était accroupi sur le tapis tandis que j’étais dans le fauteuil et, ce jour-là où nous avons découvert le sketch, j’ai vraiment cru qu’il allait s’étrangler tellement il riait. Ca reste, évidemment, un merveilleux souvenir… »