À moins d’un mois de l’ouverture du CHC MontLégia, un petit retour en arrière s’impose. Focus sur les dates clefs, ou encore les chiffres fous de ce méga-hôpital liégeois.

En l’espèce, la future clinique du MontLégia est un chantier gigantesque. Du jamais vu. Dès 2002, alors qu’il est engagé dans une vaste réflexion stratégique, le Centre hospitalier chrétien (CHC) envisage de regrouper l’activité de ses trois cliniques liégeoises: la clinique Saint-Joseph à Liège, la maternité Saint-Vincent à Rocourt et la clinique de l’Espérance à Montegnée. C’est en 2009 que le CHC acquiert le terrain en vue de reconvertir ce chancre urbain en y construisant un nouveau méga-hôpital. Suit ensuite le début du chantier en 2014.

De l’extérieur, le site semble immense. Et il l’est manifestement, compte tenu du nombre de personnes qui s’affairent encore dans les dédales du CHC MontLégia érigé sur le terrain de l’ancien charbonnage de Patience et Beaujonc, sis sur les hauteurs, au nord de Liège, à proximité immédiate de l’autoroute Liège-Bruxelles. Un nouvel échangeur, avec un pont surplombant l’E25 et un rond-point ont même été bâtis.

À quelques semaines de l’ouverture, des fils électriques pendent encore ici et là, alors que des robots automatisés s’activent dans les couloirs. Ce qui impressionne les visiteurs que nous sommes est sans conteste la clarté des lieux et l’agencement du site. Car tout a, semble-t-il, été pensé et imaginé dans les moindres détails pour rendre la vie encore plus facile aux patients et à leurs visiteurs.