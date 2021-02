Il est donc un témoin privilégié pour jauger l’évolution de cette cité et répondre à la question de savoir si le développement de la Ville se fait dans la continuité avec les valeurs novatrices qui ont présidé à sa construction (mobilité douce, piétonnier dans le centre, développement durable…) «Ni oui, ni non, répond Michel Lepaige. Les concepts de base restent inspirants, mais il y a eu des adaptations nécessaires au fil des ans. Quand on voit le quartier du Biéreau, premier quartier construit, c’est très différent de conception de ce qu’on a fait aux Bruyères où les rues sont même trop larges à notre goût. Et ce qu’on fait aujourd’hui est encore très différent.»

Aujourd’hui chargé de missions à l’Administration du patrimoine immobilier et des infrastructures (ADPI), à quelques encablures de la fin de sa carrière, il prend soin, à la demande de sa hiérarchie, de consigner ses souvenirs et sa connaissance de la dalle dans un mémoire à l’attention des futurs architectes. Des connaissances précieuses, qu’on ne voudrait pas voir se perdre.

Le nouveau quartier en cours d’émergence, Athena/Lauzelle sur lequel travaille notamment Michel Lepaige sera, à ce titre, un quartier très particulier: «L’intérieur du quartier ne prévoit pas la circulation des voitures et la plupart des maisons seront construites sans garage. On essaie d’y intégrer tous les concepts de la création urbaine d’aujourd’hui, et on veut densifier la population, grâce notamment à des immeubles de six étages, parce que le terrain est précieux. Mais ce n’est pas nécessairement le produit qu’attend la majorité des candidats acheteurs qui espèrent avoir leur petite maison en briques à Louvain-la-Neuve.

Ce sera un quartier original, mais sera-t-il à la pointe? Nous mettons en tout cas ensemble des idées novatrices pour le penser et lui donner une dimension propice au BW et à LLN.»

«Impossible de refaire LLN»

Mais ce nouveau quartier est loin d’être construit. Les plus optimistes parlent de 2024. Car, si l’UCLouvain aimerait s’accroître rapidement – la dalle mesure aujourd’hui 13,5 ha et pourrait encore se développer sur 4 à 5 ha –, les permis et les diverses exigences administratives la freinent de manière importante dans son élan. «Aujourd’hui, si on voulait refaire Louvain-la-Neuve comme on l’a fait en 1970, ce serait sans doute impossible, affirme Michel Lepaige. Les processus décisionnels et administratifs sont beaucoup plus compliqués. À l’époque, les décisions se prenaient de manières très rapides. C’était presque un dialogue entre Yves du Monceau et les responsables du développement urbain de l’université.»

Curiosité sortie de terre, la ville continue à attirer des urbanistes. La ville nouvelle est une réussite, au contraire d’autres villes nouvelles, même si l’architecture n’est pas son fort, comme le souligne l’expert. «La ville est largement référencée dans la littérature, mais pas pour son architecture, plutôt pour son urbanisme. Le logement, son tissu urbain le plus important, est assez neutre. Qu’on l’aime ou non, ceux qui ont choisi d’y vivre, l’adorent en général. C’est mon cas. Je suis né à Ottignies et je vis et je travaille à Louvain-la-Neuve. Vous avez compris à quel point je l’aime.»