« Bienvenue chez nous ». C’est par ces quelques mots que Céline Charlier accueillait le public dans le « Plus petit théâtre du monde ». Appellation contrôlée et certifiée.

La scène, la régie, le public, la loge VIP, tout ça tenait dans le salon de cette petite maison de la rue Larmoulin, à Pont-à-Celles.

On poussait les meubles, on installait les 17 chaises et le spectacle pouvait commencer.

Ce projet, un peu dingue, avait germé dans la tête de Céline Charlier et Didier Gesquière. Elle est programmatrice, productrice ; il est comédien, réalisateur. À eux deux, ils ont créé « Le plus petit théâtre du monde ».

Céline : « On a vérifié partout s’il n’y avait pas de théâtre plus petit. Il y en a un en Italie qui fait 60-70 places. Nous, en configuration assise, on a 17 places ; 33 en configuration debout. »

Didier : « J’ai beaucoup joué dans des appartements. Lorsque je suis venu m’installer ici, avec les bureaux de notre société de production, Céline a eu l’idée de faire un théâtre dans le salon. J’ai commencé à répéter pour des copains, puis à jouer en public. De fil en aiguille, le théâtre s’est installé dans nos murs. »

Et autant dire que la sauce n’a pas tardé à prendre. À tel point que les artistes qui sont venus s’y produire en redemandaient : « On a eu 10 dates avec Éric Boschman. Cédric Gervy, il viendrait bien tous les mois. Marka a adoré le concept, il en a profité pour tester des trucs ».

Parce qu’un tel théâtre, une telle proximité entre artistes et public, permettent de l’expérimentation.