Sur ce tournage, il va vivre pas mal de sensations fortes. « Par exemple, j’ai dû sprinter 15 fois de suite dans le Ventoux, dans la partie finale, la plus exposée au vent et au soleil. Et puis il y a eu la descente. Mon vélo était accroché à un véhicule et j’étais le nez sur une caméra qui me filmait en gros plan. On m’a tracté comme ça pendant des kilomètres, dans les lacets du col ! « Une prise mais pas deux » ai-je dit au réalisateur à l’arrivée ! »

Au bout de l’aventure, ce film a changé sa vision du monde du vélo : «Avant le film, le cyclisme n’était pas du tout ma tasse de thé. Et puis ça a été une vraie découverte. Je ne m’attendais pas à ce que ça me touche à ce point. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, je trouve que c’est un sport intérieur. Moi je suis déjà un grand nerveux, le fait de pédaler et d’aller jusqu’au bout de ce que l’on fait a quelque chose qui vous calme. Aujourd’hui c’est vrai que je comprends que des gens soient passionnés par le vélo, et je le défends et je le cautionne« , dira-t-il après coup au site Cinopsis.