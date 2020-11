« Il y a une énorme solidarité entre tous les membres du personnel hospitalier, souligne l’infirmière en chef du service de soins intensifs. Je travaille avec des personnes de mon unité habituelle mais également des autres unités de soins intensifs, du réveil, du bloc opératoire. On a une mobilisation de la part de tout le monde. Puis on a énormément de membres du personnel qui laissent tomber leurs congés alors qu’on est en période de Toussaint pour venir nous prêter main-forte. Car ils se rendent bien compte que c’est la galère pour tout le monde et ils viennent nous aider. D’autre part, nous sommes passionnés par notre travail et c’est cela qui nous fait tenir le coup. De nous dire qu’on peut aider ces patients et leurs familles en essayant de les sauver. » On sent l’émotion de l’infirmière en chef derrière ses lunettes et son masque de protection. « Nos familles aussi essaient de nous motiver, ajoute Christine Schepers. Et chaque fois qu’un patient sort d’ici et se porte bien, c’est une belle récompense pour nous tous. »

Mieux préparés, les hôpitaux disent l’être, avec des stocks de matériel médical et de protection prévus en suffisance. Une situation qui rassure quelque peu les soignants, pris par surprise au printemps dernier, même si l’incertitude perdure. « On s’est fait une réserve de fortune en réfléchissant à ce qu’on utilisait dans les soins intensifs habituels. On a du matériel pour le moment. On n’est pas en pénurie comme lors de la première vague, mais je ne parierai quand même pas qu’au bout d’un moment on ne tombera pas à court si la situation perdure. »

« Il y a une misère humaine terrible et on fait ce qu’on peut pour en sauver le maximum »

« Ce qui me frappe, c’est le nombre de patients qui en très peu de temps arrivent aux urgences », explique cet enseignant venu prêter main-forte au personnel.

Enseignant en soins infirmiers à l’HELMo, Thierry Bataille se porte volontaire pour donner un coup de main dans les hôpitaux en sacrifiant ses congés de Toussaint pour sauver des vies. « On se bat sans cesse pour sauver les patients comme on peut, même si on en a souvent qui meurent, dit-il. En venant aider de la sorte, on se sent utile. Il y a une misère humaine terrible et on fait ce qu’on peut pour en sauver le maximum. » Mais qu’y a-t-il de différent par rapport à la première vague ? « Ce qui me frappe, c’est le nombre de patients qui en très peu de temps arrivent aux urgences. »

Chez eux, certains pleurent. D’autres gardent « en tête le son des monitorings »

Au terme d’une journée de travail, le personnel est à bout. Aussi bien physiquement que psychologiquement. Certains ne pourront s’endormir tout de suite, une fois chez eux. Certains craquent. « Oui, cela m’arrive de pleurer, confie Lydie, une infirmière. On est des humains aussi même si on court partout. On n’est pas insensible à la douleur des patients et des familles. » Certains gardent « en tête le son des monitorings », comme nous le dit l’infirmière en chef.

Elle a fait pleurer le nouveau ministre de la Santé