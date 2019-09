Située dans la commune de Beauvechain, la petite école maternelle Saint-Charles compte 50 bambins âgés de 2,5 à 6 ans. Potager, coin nature, séances de cuisine et de yoga… ici, l’apprentissage repose sur l’expérimentation. Derrière ce havre de paix, se cache une toute petite équipe, emmenée par Françoise Plouvier, 59 ans. Depuis 32 ans, elle se démène corps et âme pour maintenir l’école à flot et offrir du bien-être aux enfants.