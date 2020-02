Il est 10 h sur le plateau des Verneys, le thermomètre approche du 0 °C. Maxime Van Besien a déposé ses outils après avoir travaillé toute la nuit pour finaliser son ambitieuse création.

« À 3 h du matin, j’ai eu de nouvelles idées, comme le fait d’aussi travailler le socle en neige pour appuyer le sens de ma création, sourit le sculpteur belge. Mais, à un moment donné, il faut pouvoir s’arrêter et attendre tranquillement le passage du jury pour peaufiner les tout derniers détails. »

Maximus, de son nom d’artiste, participe pour la seconde fois au concours international de sculpture sur glace de Valloire.

Des rencontres et du partage

L’hiver, il troque ses rondins et troncs de bois pour la neige et la glace. Le sculpteur quitte son atelier de la côte belge pour le grand air.

« J’ai déjà participé à plusieurs compétitions de sculpture sur glace ou sur neige, comme l’année dernière au Canada. J’ai aussi le projet de me rendre l’hiver prochain en Suède pour participer à un projet de construction d’un hôtel de glace. Et lorsque je suis en Belgique, j’apprécie de pouvoir me rendre sur divers marchés de Noël pour réaliser une démonstration de sculpture sur glace devant les visiteurs. »

“Nous pouvons nous nourrir des expériences, des techniques, des idées… des uns des autres pour enrichir notre travail personnel.”

Maxime Van Besien tient à transmettre sa passion. Et c’est cet esprit de rencontre et de partage que l’homme de 26 ans retrouve aussi en prenant part au concours de Valloire. Un partage d’abord avec ses collègues sculpteurs.

« Nous venons tous de pays différents et nous n’avons pas nécessairement les mêmes approches de la sculpture. Certains sculptent habituellement le bois, d’autres la pierre, la résine ou encore le métal. Les sculpteurs ont aussi chacun leur préférence entre le modelage, le moulage, la fonte ou la taille. Nous pouvons nous nourrir des expériences, des techniques, des idées… des uns des autres pour enrichir notre travail personnel. »

Une création à son image

Une rencontre avec des artistes, mais aussi avec le public, et surtout avec les enfants intrigués par son look de bûcheron, à la barbe et moustache rousses.

« C’est chouette de voir qu’ils s’intéressent à notre travail et donc je pense que c’est normal de pouvoir répondre à leur curiosité et leur envie d’en apprendre plus, insiste Maximus qui a lui-même été formé à l’ébénisterie et à la sculpture à Saint-Luc Tournai. Je prends ainsi le temps de leur expliquer comment je réfléchis une œuvre et comment je la réalise ensuite. Ils sont souvent émerveillés et ont leurs yeux qui pétillent en voyant la glace prendre forme. »

La petite statue posée sur le socle de neige permet aux visiteurs de déjà s’imaginer la sculpture de 3,50 m qui se dévoile, peu à peu, au fil des heures. « Dans cette création, j’ai voulu me représenter à l’image d’un sculpteur libre qui se délivre de son bloc de glace, précise Maxime Van Besien. Faire parler sa créativité et son imagination est en quelque sorte une liberté d’exprimer notre vision des choses et de libérer tout ce qu’il y a en nous. »