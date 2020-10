Le château de Guédelon

En Bourgogne, au cœur de l’écrin de nature qu’est la Puysaye, région de bocages et de bois, une cinquantaine d’artisans se relayent depuis plus de 25 ans pour perpétuer ce qui est connu comme la plus grande « aventure médiévale des XXe et XXIe siècles ». En 1995 en effet, naît un projet fou : bâtir un château féodal du XIIIe siècle uniquement avec les techniques et les outils de l’époque. Michel Guyot est alors propriétaire du château de Saint-Fargeau et un rapport lui indique que sous ses briques rouges, la bâtisse est en réalité un ancien fort médiéval. De cette information étonnante germe une idée qui l’est tout autant. Monsieur Guyot, qui sauve des châteaux en péril depuis une vingtaine d’années, réunit une équipe de passionnés et, ensemble, ils se lancent dans ce défi colossal et unique de construire un château aujourd’hui, du nom de Guédelon. Beaucoup répondent présent et la chasse aux partenaires financiers ainsi qu’à un lieu propice est lancée. Le projet s’implante alors sur un site qui permet l’acheminement de matières premières comme le bois, le grès et l’eau.

L’équipe des « œuvriers » s’est agrandie au fil du temps. Aujourd’hui, Guédelon emploie 100 personnes pour la construction du château ainsi que pour l’accueil des visiteurs. Ouvert au public, le site est bien plus qu’un chantier, c’est un véritable laboratoire scientifique et historique, il permet de comprendre en profondeur les techniques et conditions de vie des artisans du temps passé. Une démarche pédagogique ludique à découvrir en famille.