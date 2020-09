La pharma-coppée d’Edgard

Attiré depuis l’enfance par la nature, Edgard découvre les pouvoirs médicinaux des plantes avec sa grand-mère. Après vingt ans dans le milieu de la musique en tant que régisseur, il comprend que sa passion première peut lui permettre une reconversion et il devient guide nature, naturopathe et herboriste.

« Je voulais approfondir mes connaissances en remèdes naturels car les plantes sont à la base de notre alimentation et des soins depuis des siècles. L’allopathie n’est en effet que la synthèse de molécules naturelles. »

En découvrant ce monde plutôt discret qu’est l’herboristerie, Edgard déplore une inaccessibilité des commerces à l’ancienne même si la médecine naturelle est de plus en plus présente dans les supermarchés bio. La suite de l’aventure semble alors être une évidence : combler un vide et aller à la rencontre du public. Pour cela, Edgard restaure une vieille caravane qu’il remplit d’hydrolats, d’huiles essentielles, de macérats et de 120 plantes séchées en vrac à utiliser en décoctions ou cataplasmes. « L’herboristerie est un service populaire depuis la nuit des temps, et je voulais remettre au goût du jour cette pratique millénaire et rendre les soins accessibles en allant de marché en marché. » Edgard Coppée, un nom prédestiné pour ce commerce ? Évidemment, car pharmacopée avec un seul P cette fois signifie en grec « l’art de préparer les médicaments ».

www.pharma-coppee.be