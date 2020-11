Quand il s’agit de parler de Sape, Sapchic Kysyto est très sérieux. Tiré à quatre épingles, toujours, il alterne les styles en fonction de ses humeurs, de ses envies et des occasions. Tantôt plus extravagant, mêlant les couleurs explosives, tantôt au sommet du chic british, Sapchic accorde une importance majeure à son apparence, à l’image qu’il reflète.

Camerounais débarqué à Bruxelles il y a six ans, l’homme se définit comme un Sapo-sapologue, qui manie Sape et… sapologie. « La sapologie, c’est l’art de se saper, d’associer les pièces. Il y a de la créativité, de l’inventivité, on ose beaucoup plus. J’aime sortir de ce qui est classique, être plus original. » Sapeur depuis de très nombreuses années, Sapchic fait aussi du consulting. Dans son dressing, on compte des centaines de pièces, dont certaines valent beaucoup d’argent, et qu’il conserve précieusement, comme d’autres pourraient chérir des voitures de collection. « J’ai un vrai amour du vêtement. Mais je porte de tout. L’élégance doit rester accessible à tous. Et puis derrière, il y a un message. La Sape, c’est universel. On procure du bien être autour de nous, on fait rêver des personnes, on donne de l’espoir, on les inspire. Pour moi, le vêtement doit insuffler de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur. Ça donne confiance en soi.

Superficiel ?

À l’heure où l’on condamne les diktats de l’apparence et le culte de l’image, la parole des sapeurs peut paraître superficielle, voire totalement déconnectée de la réalité… « Je ne suis pas psy mais les jugements sur l’apparence, ils se font, qu’on le veuille ou non. Je ne vais pas me présenter devant un ministre en babouches. L’image qu’on renvoie aux autres a son importance, c’est une réalité. » Mais au-delà de ses vêtements de luxe, Sapchic prône d’abord un art de vivre, dans lequel en étant bien avec soi-même, en accord avec son corps et son esprit, on est de facto, bien avec les autres. Faire du sport, manger sainement, cultiver l’optimisme, la bienveillance, le respect, telles sont les clés d’une vie de sapeur réussie.