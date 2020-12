1. Créer un parfum unique qui porte votre nom

Quoi de plus luxueux et unique à offrir qu’un parfum sur mesure ? Avec Nez Zen, vous pouvez composer votre propre jus, selon vos envies.

Derrière la vitrine de sa boutique-laboratoire de la rue du Président à Namur, Romain Pantoustier manie pipettes et flacons, essences et absolus, pour élaborer ses parfums d’exception. Il y a quatre ans, l’homme crée Nez Zen, parfumerie artisanale résolument tournée vers la nature.

Naissance d’une passion

Chimiste de formation, Romain Pantoustier travaille à la recherche scientifique dans une multinationale, spécialisée, entre autres, dans la fabrication de parfums, lorsqu’il est amené à côtoyer les parfumeurs de l’entreprise. Une rencontre qui se révélera déterminante pour son avenir. On décèle chez lui un potentiel certain à exploiter, et l’on propose de le former. Il restera finalement quinze ans dans cet univers avant de prendre un nouveau tournant. Une passion était née.

« Quand on travaille à l’élaboration de parfums “commerciaux”, on crée des fragrances qui répondent aux attentes des clients. Ils sont étudiés pour plaire au plus grand nombre. Je ne voulais plus de ça, je voulais remettre l’artisanat et la liberté créatrice au cœur de mon projet. » Nez Zen voit alors le jour, en plein cœur du vieux Namur. C’est là qu’il confectionne ses préparations et les propose à la vente.

Artisan parfumeur

Amoureux de la nature, Romain Pantoustier aspire à une parfumerie en accord avec celle-ci, qui respecte ses matières premières et s’inscrit dans une démarche écoresponsable. Si l’artisan parfumeur n’a pas d’odeur signature, il aime les antagonismes, les mariages surprenants.

En plus d’une gamme de quinze créations personnelles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, Romain Pantoustier offre la possibilité à ses clients de créer leur parfum sur mesure. Un plaisir tout de luxe qui a toutefois un prix. Pour l’élaboration de votre jus unique, il vous en coûtera 1 500 euros. « Au départ, je voulais faire exclusivement du sur-mesure. Mais c’est très cher. Je me suis vite aperçu que cela ne me ferait pas vivre. C’est pour cette raison que j’ai décidé de proposer mes créations à la vente, à des prix bien plus attractifs. »

Pour acquérir un flacon à la fragrance imaginée par Nez Zen, il faudra compter entre 25 et 120 euros, selon la contenance. Avec l’assurance de porter un parfum dont vous aurez peu de chances de sentir les effluves à chaque coin de rue.

www.nezzen.be