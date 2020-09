Sara Drooghad, la lauréate 2019

L’aventure Top Women ? Une manière d’évoluer et d’oser. « J’ai grandi dans ce concours. Et même si je suis un peu plus forte, j’ai toujours aimé ce que j’étais. Par contre, j’ai vraiment appris à oser de nouvelles choses, de nouvelles coupes et couleurs de cheveux, des vêtements plus fantaisistes. Je ne réfléchis plus à l’image que je fais passer, j’ose tout simplement. »

Et puis, cette année, Sara a profité de sa couronne, multipliant les aventures et les rencontres. « J’ai représenté Top Women à différents concours de Miss et Mister à travers la Belgique. J’ai dû représenter “la femme” en Belgique. Beaucoup de personnes me reconnaissaient dans la rue. » Sans oublier les beaux cadeaux et jolis séjours.

Son conseil pour celles qui aimeraient tenter l’aventure ? « Rester telle qu’on est. Il ne faut surtout pas se cacher ou jouer un personnage. Soyez-vous même tout simplement. »