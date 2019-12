Dans la maison familiale, à Bra-sur-Lienne (Lierneux), Gabrielle Paquay, 96 ans, attire notre attention sur le carrelage : « Là, il est cassé. Ce sont les Américains qui y ont fendu du bois. » Elle reprend d’emblée : « Heureusement qu’ils étaient là. Je ne sais pas ce que nous serions devenus. On ne leur en veut pas. Ils nous ont sauvés. » Son frère, Albert, qui vient de fêter ses 94 ans, enchaîne : « Nous avons eu beaucoup de chance à Bra. Si les Allemands avaient fait un kilomètre en plus, nous aurions sans doute connu des plus grosses destructions. Ici, après l’offensive, il y avait quelques maisons incendiées. Mais ce n’est pas comparable avec ce qui s’est passé à Floret, Malempré, Manhay. »

« Werbomont, Werbomont ! »

L’offensive, elle a marqué la mémoire de Gabrielle et Albert. Les souvenirs sont encore vivaces. Les situations défilent encore, non sans émotion, parfois avec un peu d’humour. Ils le concèdent, peu avant le retour des Allemands, on sentait une certaine tension, un certain énervement dans les troupes américaines qui étaient dans la région. C’est la rumeur qui les informera du début de l’offensive.

Albert et quelques jeunes du village décident de se rendre à Trou-de-Bra, à deux kilomètres de chez lui : « On ne réfléchit pas lorsque l’on est jeune. Nous voulions aller voir ce qu’il se passait. Nous avons vu deux véhicules allemands avec une quinzaine de soldats sur chacun. Ils criaient « Werbomont, Werbomont. » Nous avons fait signe qu’il fallait faire demi-tour puis nous sommes rentrés chez nous. »

Un revolver

Plusieurs jeunes hommes du village, dont Albert et, dit-il, « un habitant de Grand-Halleux qui s’était réfugié à Bra » décident d’évacuer. Direction Harzé où la sœur d’un membre du groupe habite. L’évacuation ne se fait pas sans mal : « Nous avons vu de nombreux soldats américains, avec armes et bagages, qui dormaient à même le sol. La sentinelle nous a laissés passer. Nous avons entendu les bruits d’obus américains. Nous nous sommes dit que si les Allemands répliquaient, nous serions au milieu. » Et les évacués de reprendre un autre itinéraire.

Lors de ce dernier, ils seront fouillés par les Américains. « L’habitant de Grand-Halleux avait un revolver. Nous ne le savions pas. Nous l’avons dissimulé et je l’ai jeté plus tard, lorsque nous sommes montés dans des camions américains », se remémore-t-il.

« Papa pleurait »

Quelques jours plus tard, c’est au tour de Gabrielle d’évacuer : « Nous avions préparé un lapin pour Noël. Les Américains sont arrivés et ont dit qu’il fallait partir. Papa, un ancien de 14, pleurait parce qu’il fallait quitter la maison. Nous sommes partis avec mes parents, mes deux sœurs et moi. L’abbé Mosay avait organisé l’évacuation. » Le groupe se retrouve dans la même région que celle où Albert se trouve. Sans pour autant le savoir.

Maman est morte

Les retrouvailles vont se faire dans la douleur. Albert explique : « On travaillait dans une ferme pour avoir du pain. Un jour, le fermier, apprenant que nous venions de Bra nous dit : “Tiens, hier, on a enterré une femme de Bra à Remouchamps.” C’était maman ! »

À l’hôpital à Huy

À son retour à Bra, Albert découvre sur l’établi de la maison, une série d’objets : « Les Américains qui étaient à la maison n’ont pas voulu y toucher. Mon frère, en prenant un objet qui était à côté, a déclenché une explosion », note-t-il, soulignant qu’il « n’entendait plus rien ».

Les deux frères sont transportés au château de Bra où une infirmerie s’était établie. « On nous a ensuite mis dans une ambulance. Nous avons roulé longtemps. On nous a déposés dans une tente, immense, où il n’y avait que des blessés. Puis, nous avons été dirigés vers l’hôpital de Huy. »

À Huy, ils ont des nouvelles du pays grâce à un infirmier originaire d’Odeigne. « Je suis rentré en ambulance. Mon frère, qui avait de la fièvre, reviendra plus tard avec un docteur de Grandmenil. »