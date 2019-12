La percée allemande est fulgurante, inattendue. Elle ne s’apparente cependant pas à une avancée irrésistible comme espérée au sein de son état-major. La résistance américaine est une réalité.

Ainsi, à Elsenborn, l’infanterie US donne bien plus que du fil à retordre aux blindés de Sepp Dietrich. Des GI’s, pourtant non aguerris, se battent farouchement à Bütgenbach et dans la région de Rocherath. Pendant plusieurs jours, avec ses trois canons, le major Parker stoppe les Allemands à La Baraque de Fraiture. Partout sur le front, des actes de bravoure, voire d’héroïsme sont recensés. L’analyse alliée Dès l’attaque connue, la principale interrogation dans les rangs alliés est de savoir s’il s’agit d’une opération de diversion ou réellement d’une offensive. Pour les observateurs alliés, l’Allemagne est incapable d’en mener une d’ampleur. Par précaution, ils dépêchent deux divisions en Ardenne. Le 17 décembre, ce sont les paras des 82e et 101e qui reçoivent l’ordre de se rendre sur le théâtre des opérations.

Les alliés prennent de plus en plus la mesure de l’avancée allemande. À la réunion de crise de Verdun, la percée allemande coupant les alliés en deux, il est décidé que la première armée US sera placée sous le commandement de Montgomery. Les Britanniques entrent dans la danse. La région de la Meuse va être sécurisée par leurs troupes. Leurs paras, en repos, sont envoyés sur le front. Avancée maximale Certes, ce front s’enfonce. Mais les Allemands vont buter sur ce que le colonel Engels qualifie de « deux brise-lames » : Saint-Vith et Bastogne. Deux nœuds routiers, deux villes stratégiques. Leurs défenses sont héroïques. Peu avant Noël, la percée allemande est arrivée à son maximum. Une jeep occupée par des hommes de Skorzeny saute sur une mine près de Dinant. À Celles, le 24 décembre, une civile, Marthe Monrique entre dans la légende. En donnant de mauvaises informations aux Allemands, elle bloque une colonne blindée. Colonne qui sera décimée. À court de carburant, Peiper saborde ses chars à La Gleize. Les troupes allemandes se cassent les dents devant Hotton.