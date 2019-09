Depuis le début septembre, les rédactions de L’Avenir.net font revivre la libération des villes et des villages de Bruxelles et de Wallonie. Nous avons collecté une partie de leur travail dans ce grand angle. Nous évoquons la libération de la province de Luxembourg et l’angoisse qui précéda l’arrivée des troupes alliées. À Tournai, c’est l’arrivée des premiers G.I.s qui a marqué les esprits. Du côté de Verviers, ils étaient des milliers dans les rues pour acclamer les américains. À Berloz, en Hesbaye, les images d’un photographe amateur sont des documents exceptionnels de cette période.