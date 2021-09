Xavier Van Dam sera jugé à partir du 27 septembre pour l’assassinat, le viol et la séquestration de Wivinne Marion.

Ce que l’ont sait:

Le 1er novembre 2018, Wivinne Marion, mère de famille de 42 ans et médecin au CHR de Namur, quittait son domicile, rue du Try à Boninne (Namur) dans l’entité de Namur, pour réaliser son jogging matinal habituel. Elle n’en est jamais revenue. Sur sa route, elle a croisé Xavier Van Dam (28 ans). Pour une raison toujours non élucidée, la joggeuse s’est retrouvée dans le coffre de la voiture du Flawinnois. Le suspect, aujourd’hui inculpé d’assassinat (meurtre avec préméditation), a ensuite paniqué et jeté sa voiture dans la Sambre, avec, à l’intérieur, le corps sans vie de la victime.

Ce qui s’est déjà passé:

Le lundi 3 mai 2021, la chambre des mises en accusation de Liège a décidé de renvoyer Xavier Van Dam, inculpé de l’assassinat de Wivinne Marion, devant la cour d’assises de Namur.

«S’il a fallu patienter pour voir, enfin, la fin de l’instruction, c’est parce que la défense de Xavier Van Dam a contesté le premier rapport d’expertise. Et, au final, ça n’a rien changé,» constate Me Marc Preumont, avocat de la partie civile.

Des reconstitutions avaient été organisées début 2019 afin d’éclaircir plusieurs zones d’ombre. «Il a toujours actuellement un trou noir pour une partie des faits», précisait alors Charlotte Fosseur, procureure du roi de division.