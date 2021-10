2021

Fin de sa formation militaire

La princesse héritière Elisabeth photographiée lors d'un camp d'entraînement de trois jours au Centre d'entraînement Commando de Marche-les-Dames, pour terminer sa formation d'un an à l'Académie royale militaire, prise le lundi 26 juillet 2021. Elle fait entre autres de l'escalade , descente en rappel, manèges et dériveur. Au cours de ce stage, les élèves-officiers travaillent dans un environnement atypique, ils apprennent à repousser leurs limites, développent leur audace, leur courage et leur volonté de réussir ces épreuves collectives.

